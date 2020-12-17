Doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

17.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:12

Uşak'taki doğal gaz patlamasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cihan Özer'in cenazesi toprağa verildi.

Uşak'taki doğal gaz patlamasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cihan Özer'in cenazesi toprağa verildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Özer'in naaşı, patlamanın olduğu evin bulunduğu sokağa getirildi.

Helallik istenirken Özer'in yakınları gözyaşı döktü.

Özer'in cenazesi, Karahallı ilçesine bağlı Beki köyündeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokak'takin patlamada Cihan ve eşi Fatma Özer yaralanmış, durumu ağır olan Cihan Özer, sevk edildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
Doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
Doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
Doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kumluca İngiltere Fenerbahçe Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 18:12:20. #1.14#
title