Uşak OSB'de iplik fabrikasında korkutan yangın

Uşak OSB'de iplik fabrikasında korkutan yangın Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB), iplik fabrikasında yangın meydana geldi.

Uşak OSB'de iplik fabrikasında korkutan yangın

UŞAK - Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB), iplik fabrikasında yangın meydana geldi. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye müdahalede bulunurken, yangından etkilenenin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ