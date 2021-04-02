Uşak OSB'de iplik fabrikasında korkutan yangın
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Uşak OSB'de iplik fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ - Haberler | 3. Sayfa
Uşak OSB'de iplik fabrikasında korkutan yangın

Uşak OSB'de iplik fabrikasında korkutan yangın Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB), iplik fabrikasında yangın meydana geldi.

Uşak OSB'de iplik fabrikasında korkutan yangın

UŞAK - Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB), iplik fabrikasında yangın meydana geldi. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye müdahalede bulunurken, yangından etkilenenin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği belirtildi.

Uşak OSB'de iplik fabrikasında korkutan yangın
Uşak OSB'de iplik fabrikasında korkutan yangın
Uşak OSB'de iplik fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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