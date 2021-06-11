Son dakika haberleri! Ümraniye'de televizyon çalan hırsız kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Ümraniye'de televizyon çalan hırsız kamerada

Son dakika haberleri! Ümraniye'de televizyon çalan hırsız kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ÜMRANİYE'de televizyon çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

ÜMRANİYE'de televizyon çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüphelinin çaldığı televizyonla sokakta yürüdüğü anlar kamaraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, girdiği bir evden televizyon çalan şüphelinin kimliğini tespit etti.  G.T. isimli şüpheli Namık Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde yakalandı. G.T.  sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, çaldığı televizyonla sokakta yürüdüğü anlar kamaralara yansıdı.

 


Son dakika haberleri! Ümraniye'de televizyon çalan hırsız kamerada
Son dakika haberleri! Ümraniye'de televizyon çalan hırsız kamerada
Son dakika haberleri! Ümraniye'de televizyon çalan hırsız kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Hande Erçel Sarp Akkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Ümraniye'de televizyon çalan hırsız kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 12:07:05. #1.15#

title