ÜMRANİYE'DE KALDIRIMDAKİ YAYANIN KIL PAYI KURTULDUĞU KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
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ÜMRANİYE'DE KALDIRIMDAKİ YAYANIN KIL PAYI KURTULDUĞU KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'DE KALDIRIMDAKİ YAYANIN KIL PAYI KURTULDUĞU KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDACengiz ÇOBAN / ÜMRANİYE'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün fren yaptığı taksi kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü.

ÜMRANİYE'DE KALDIRIMDAKİ YAYANIN KIL PAYI KURTULDUĞU KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Cengiz ÇOBAN/ ÜMRANİYE'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün fren yaptığı taksi kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü. Kaldırımdaki yaya kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Ataşehir istikametine ilerleyen taksinin sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan taksi, kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü. Kaldırımda yürüyen bir yaya ani bir refleksle kazadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan kaza trafikteki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taksinin kaldırıma çarpıp ters döndüğü ve kaldırımdaki yayanın ani bir hareketle kazadan kurtulduğu görülüyor.

ÜMRANİYE'DE KALDIRIMDAKİ YAYANIN KIL PAYI KURTULDUĞU KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
ÜMRANİYE'DE KALDIRIMDAKİ YAYANIN KIL PAYI KURTULDUĞU KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
ÜMRANİYE'DE KALDIRIMDAKİ YAYANIN KIL PAYI KURTULDUĞU KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
ÜMRANİYE'DE KALDIRIMDAKİ YAYANIN KIL PAYI KURTULDUĞU KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
ÜMRANİYE'DE KALDIRIMDAKİ YAYANIN KIL PAYI KURTULDUĞU KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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