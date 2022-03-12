Ukraynalı Bakan Kuleba: "Ukrayna müzakereye hazır ancak teslim olmayacak" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalı Bakan Kuleba: "Ukrayna müzakereye hazır ancak teslim olmayacak"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ukraynalı Bakan Kuleba:

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Ukrayna, Rusya ile müzakere etmeye hazır ancak teslim olmayacak" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, " Ukrayna, Rusya ile müzakere etmeye hazır ancak teslim olmayacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'dan yeni bir açıklama geldi. Kuleba, Ukrayna'nın müzakereye hazır olduğunu belirterek, "Ukrayna, Rusya tarafından başlatılan savaşı sona erdirmek için müzakere etmeye hazır ancak teslim olmayacak. Herhangi bir ültimatomu da kabul etmeyecek" ifadelerini kullandı. Kuleba, çok sayıda sivil can kayıpları olduğuna değinerek, "Ukrayna'nın daha fazla savaş uçağı olması durumunda sivil hayatlar kurtarılacak" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dmitro Kuleb, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title