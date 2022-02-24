Son dakika haberi! Ukrayna askeri uçağı düştü

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait, 14 kişinin içinde bulunduğu askeri uçak başkent Kiev'in güneyinde düştü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Kiev bölgesindeki Zhukivtsi ve Trypillya arasında 14 kişiyi taşıyan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçak düştü. Toplam can kaybının belirlenmek için incelemeler sürüyor" denildi. Açıklamada, uçağa Rusya müdahalesi olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya