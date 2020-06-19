Son dakika haberi... Türkyılmaz'dan Başdanışman Sertçelik'e ziyaret
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Son dakika haberi... Türkyılmaz'dan Başdanışman Sertçelik'e ziyaret

Son dakika habere göre Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik'i ziyaret etti.

Son dakika haberi... Türkyılmaz'dan Başdanışman Sertçelik'e ziyaret
19.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:29

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik'i ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a teşekkürlerini iletti. Yahşihan'da en kısa zamanda söyleşi yapacağını kaydeden Sertçelik, Başkan Türkyılmaz'a kitap hediye etti.

Başkan Türkyılmaz da, misafirperverlik için Başdanışman Sertçelik'e teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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