Son dakika haberi | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı - Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni
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Son dakika haberi | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı - Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni

12.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Saygı duruşu ve İstikla Marşı okunması Aslanbek Sultanbekov'un eserini seslendirmesi Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Saygı duruşu ve İstikla Marşı okunması

Aslanbek Sultanbekov'un eserini seslendirmesi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni"ne katıldı. (1)

Son dakika haberi | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı - Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni
Son dakika haberi | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı - Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni
Son dakika haberi | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı - Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni
Son dakika haberi | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı - Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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