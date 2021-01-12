Son dakika haberi | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı - Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Saygı duruşu ve İstikla Marşı okunması Aslanbek Sultanbekov'un eserini seslendirmesi Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor...