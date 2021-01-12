Son dakika haberi | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı - Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Saygı duruşu ve İstikla Marşı okunması Aslanbek Sultanbekov'un eserini seslendirmesi Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Saygı duruşu ve İstikla Marşı okunması
Aslanbek Sultanbekov'un eserini seslendirmesi
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni"ne katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren