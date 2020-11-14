Son dakika haberi... Tunus ve Libya arasında uçak seferleri 8 ay aradan sonra yeniden başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Tunus ve Libya arasında uçak seferleri 8 ay aradan sonra yeniden başlıyor

14.11.2020 00:17 | Son Güncelleme: 14.11.2020 00:20
Son dakika haberi... Tunus ve Libya arasında uçak seferleri 8 ay aradan sonra yeniden başlıyor

Son dakika haberi... Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında Libya ile 8 aydır yapılmayan uçak seferlerinin pazar günü yeniden başlayacağını açıkladı.

Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında Libya ile 8 aydır yapılmayan uçak seferlerinin pazar günü yeniden başlayacağını açıkladı.

Tunus Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınını önleyici tedbirler kapsamında Libya ile 8 aydır yapılmayan uçak seferlerinin 15 Kasım pazar günü yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, uçuşların, iki ülke arasında varılan sağlık protokolü anlaşması gereğince Kovid-19 salgınının yayılmasını önleyici tedbirler çerçevesinde düzenleneceği kaydedildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü, Tunus ve Libya arasında iki ülke vatandaşlarının ulaşım esnasında uyacakları Kovid-19 tedbirlerini içeren bir protokol imzaladığını açıklamıştı.

Tunus, 17 Mart'ta havalanlarını yurt dışından ülkeye geliş yönündeki uçuşlara kapattığını, 27 Haziran'da uçuşları kısmen başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

İlgili Haberler

Tunus'ta düzenlenen Libya konferansında 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi kararı alındı
Tunus'ta düzenlenen Libya konferansında 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi kararı alındı
- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Son dakika haberi! Avustralya'nın Melbourne kentinde 8 ay sonra cuma namazı heyecanı yaşandı - MELBOURNE
Son dakika haberi! Avustralya'nın Melbourne kentinde 8 ay sonra cuma namazı heyecanı yaşandı - MELBOURNE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Birce Akalay Ferzan Özpetek Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Mehmet Topal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Tunus ve Libya arasında uçak seferleri 8 ay aradan sonra yeniden başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 00:23:49. #1.15#
title