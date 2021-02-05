Son dakika haberi: Tunus'ta son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 68 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 48'e çıktı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 68 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 48'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 1270 yeni vaka tespit edildiği, 1601 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece vaka sayısının 213 bin 949'a, iyileşenlerin sayısının da 169 bin 300'e ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, salgındaki can kaybının da 68 artışla 7 bin 48'e yükseldiğini açıkladı.

Akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası seyahatlerin, toplantı ve gösterilerin yasaklanması gibi önlemlerle salgını kontrol altına almaya çalışan Tunus yönetimi, şubat sonunda aşılama işlemlerine başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti