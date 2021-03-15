Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said, Gabis'teki fabrika patlamasına ilişkin incelemenin acilen sonuçlandırılmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said, Gabis'teki fabrika patlamasına ilişkin incelemenin acilen sonuçlandırılmasını istedi

15.03.2021 05:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 05:41
Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said, Gabis'teki fabrika patlamasına ilişkin incelemenin acilen sonuçlandırılmasını istedi

Son dakika gündem haberi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin güneyindeki Gabis kentinde bir fabrikada 6 kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin incelemenin, acilen sonuçlandırılması talimatını verdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin güneyindeki Gabis kentinde bir fabrikada 6 kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin incelemenin, acilen sonuçlandırılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Said'in, patlamanın olduğu fabrikayı ziyaret ettiği, askerler ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Öte yandan Sanayi, Enerji ve Madencilik Bakanlığına vekalet eden Bakan Muhammed Busaid, bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, uzman bir kadronun, patlamanın olduğu sanayi bölgesine gittiğini ve gerekli incelemeleri yürüttüğünü duyurdu.

Tunus'un güneyindeki Gabis kentindeki sanayi bölgesinde, geçen hafta cumartesi günü, asfalt üretimi yapan bir fabrikadaki üretim tankında meydana gelen patlamada, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Hülya Avşar Deniz Çakır Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Halis Özkahya Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said, Gabis'teki fabrika patlamasına ilişkin incelemenin acilen sonuçlandırılmasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 05:44:58. #1.16#
title