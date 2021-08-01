Son dakika... Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Korkmaz idaresindeki 02 DB 697 plakalı traktör, tarla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada traktör altında kalan Bayram Korkmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bayram Korkmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Korkmaz'ın 10 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Kuyu