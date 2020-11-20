Son dakika haberi: Trafikteki tartışmada çocuklarının gözleri önünde dövüldü
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Son dakika haberi: Trafikteki tartışmada çocuklarının gözleri önünde dövüldü

20.11.2020 16:56 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:01
Son dakika haberi: Trafikteki tartışmada çocuklarının gözleri önünde dövüldü

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te otomobille çocuklarını parka götüren Ali Bayram Hakabakan, trafikte tartıştığı motosikletli 2 kişi tarafından tekme tokat dövüldü.

GAZİANTEP'te otomobille çocuklarını parka götüren Ali Bayram Hakabakan, trafikte tartıştığı motosikletli 2 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Hakabakan'ın saldırıya uğradığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Ekim günü 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Ali Bayram Hakabakan, kendisine çarpmak üzere olan motosikletliyi uyardı. Hakabakan, uyarının ardından çıkan tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü ve yanındaki yakını tarafından darbedildi. 2 çocuğunun önünde 2 kişi tarafından tekme tokat dövülen müzisyen Hakabakan, olayın ardından darp raporu alarak şikayetçi oldu.

'ÖLECEĞİM ZANNETTİM'Çocuklarını parka götürdüğü sırada darbedildiğini ifade eden Hakabakan, "Ben şeridimde gidiyordum. Karşımdan benim şeridimde bir motosikletli geldi. Kaskı yoktu ve elinde telefon vardı. Ben motosiklet kullananlara özellikle dikkat ediyorum. Bana daha çok yaklaşınca bende 'dikkat et' şeklinde hareket yaptım. Arka koltukta çocuklarım vardı. Onları parka götürecektim. Bir anda yakınları geldi ve kavga etmeye başladılar. Darbettikleri sırada öleceğim zannettim ve çocuklarım var diye defalarca söyledim. Darp raporu alıp, şahıslardan davacı oldum. Arabama da zarar verdiler. Benim başıma geldi kimsenin başına gelmesin. Bunların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Bu arada olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haberi: Trafikteki tartışmada çocuklarının gözleri önünde dövüldü
Son dakika haberi: Trafikteki tartışmada çocuklarının gözleri önünde dövüldü
Son dakika haberi: Trafikteki tartışmada çocuklarının gözleri önünde dövüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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