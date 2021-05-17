Son dakika haberi | Trabzon'da ambulans refüje çarptı: 4 yaralı
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Son dakika haberi | Trabzon'da ambulans refüje çarptı: 4 yaralı

Son dakika haberi | Trabzon'da ambulans refüje çarptı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Trabzon'da, hasta taşıyan ambulansın refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Trabzon'da, hasta taşıyan ambulansın refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Of ilçesinden aldığı hastayı Trabzon'daki bir hastaneye götüren Ahmet D. yönetimindeki 61 FE 168 plakalı ambulans, Arsin ilçesi mevkisinde refüje çarparak yolun karşı şeridine geçti.

Kazada, sürücü Ahmet D, hemşire Sedanur Bulan, hasta Fatma Fındık ile adı öğrenilemeyen hasta yakını yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekiplerince Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yaşar

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