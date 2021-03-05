TOKAT Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

TOKAT Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası

05.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:21

Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinasıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 2 mahalle, 1 köy ile 1 belde, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 2 mahalle, 1 köy ile 1 belde, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Tepekışla köyü ve Karayaka beldesinde yarın geceden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Erbaa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Tepekışla köyü ve Karayaka beldesinde 06.03.2021 Cumartesi günü saat 00.01 itibariyle 10 gün süreyle karantina kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.

TOKAT Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası
TOKAT Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası
TOKAT Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası
TOKAT Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası
TOKAT Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası
TOKAT Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası
TOKAT Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Sedat Kapurtu Hakan Taşıyan
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TOKAT Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 19:21:36. #1.16#
title