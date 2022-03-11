Son dakika haberi! Tokat merkezli 4 ildeki "torbacı" operasyonunda 4 tutuklama - Haberler

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Son dakika haberi! Tokat merkezli 4 ildeki "torbacı" operasyonunda 4 tutuklama

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberi! Tokat merkezli 4 ildeki

Gelen son dakika haberlerine göre Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tokat'ın Turhal ilçesi ile İstanbul, Kayseri ve Tekirdağ'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 636,52 gram bonzai, 45 gram esrar ve 70 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberi! Tokat merkezli 4 ildeki torbacı operasyonunda 4 tutuklama

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Tokat, Güncel, Haberler

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