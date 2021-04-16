Son dakika haberi: Tekirdağ'da şehit annesi dolandıran 2 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre AĞRI'da 1994 yılında şehit olan er Ahmet Oral'ın, Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde yaşayan annesi Semiha Oral'ı(73), telefonla 30 bin lira dolandıran 2 kişi, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

AĞRI'da 1994 yılında şehit olan er Ahmet Oral'ın, Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde yaşayan annesi Semiha Oral'ı(73), telefonla 30 bin lira dolandıran 2 kişi, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan Semiha Oral'ın oğlu, er Ahmet Oral, Ağrı'da 1994 yılında sürdürülen iç güvenlik operasyonunda şehit oldu. Şehit annesini telefonla arayan bir kişi Tekirdağ Emniyet Müdürü olduğunu ve yanında da cumhuriyet savcısının bulunduğunu belirterek, oğlu Kemal Oral'ın banka hesaplarından kredi çekildiğini ve kırmızı bültenle arandığını operasyon yapmak için para istedi. Paniğe kapılan Oral da bankada bulunan 30 bin lirayı dolandırıcının verdiği hesaba gönderdi.Daha sonra dolandırıldığını anlayan Semiha Oral, polise giderek şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada dolandırıcıların İsmail Elmas (37) ve Cihan Çakmar(30) olduğunu belirleyerek İstanbul'da yakaladı. Tekirdağ'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN