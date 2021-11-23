İşçi servisiyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Haberler
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İşçi servisiyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

AA - Haberler | 3. Sayfa
İşçi servisiyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde R.Ö'nün kullandığı işçi taşıyan midibüs ile Özcan Özdemir idaresindeki otomobil ilçe çıkışında çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 15 LİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü Özcan Özdemir ile yanındaki eşi Nalan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan midibüs sürücüsü R.Ö ile araçtaki 14 işçi, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobilde sıkışan Özcan ve Nalan Özdemir'in cenazeleri, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Muratlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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