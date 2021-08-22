Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA 2 AYRI AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
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Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA 2 AYRI AĞAÇLIK ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... TEKİRDAĞ'da iki ayrı alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ'da iki ayrı alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, makilik ve ağaçlık alanlarda etkili oldu. İlk yangın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde deniz yamacındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Deniz kıyısındaki otluk alanda başlayan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Makilik alandan ağalara da sıçrayan yangını söndürmek için 5 itfaiye ekiplerine Süleymanpaşa Belediyesi de su tankerleri ile destek verdi. Söndürme çalışmalarını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de takip etti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, soğutma çalışmaları yapıldı.

İkinci yangın ise Baykallar mevkisindeki makilik alanda meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Her iki yangında yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA 2 AYRI AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA 2 AYRI AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA 2 AYRI AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA 2 AYRI AĞAÇLIK ALANDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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