Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Sultan Sazlığı'nda inceleme yaptı
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Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Sultan Sazlığı'nda inceleme yaptı

Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Sultan Sazlığı'nda inceleme yaptı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ve beraberindeki milletvekilleri, Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçeleri sınırındaki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ve beraberindeki milletvekilleri, Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçeleri sınırındaki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 2020 yılında "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı'nda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi, küresel iklim değişikliğinin etkisinin azaltılması ve kuraklıkla mücadele konusunda komisyon çalışmalarının sonuna geldiklerini söyledi.

Kırşehir'in ardından Kayseri'ye geldiklerini belirten Eroğlu, arazi çalışmalarının faydalı olduğunu dile getirdi.

Eroğlu, şöyle devam etti:

"Sultan Sazlığı, Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın en önemli sulak alanlarından biri. Burası kuşların göç yollarından biri. Burayı kurtarmak için ne yapmak gerekir diye düşündüğümüzde tek çare, başka havzadan su getirmek oldu. Bunun için daha önce Zamantı nehrinden su aktarmak için tünel çalışmasına başlanmış. Bunun hızlı bir şekilde bitirilmesini temin ettik. Cumhurbaşkanımız da çok destek verdi. Buradaki tünel yaklaşık 11 kilometre. İletim hatlarıyla 21 kilometreye uzuyor. Zamantı ırmağından buraya yılda 111 milyon metreküp su aktarıyoruz. Hatta daha dengeli olması için ırmağın kenarına bir baraj inşa ettik. O baraj da bitti. Suyu da dolu."

Eroğlu, kurak zamanlarda Gümüşören barajından sazlığa su vereceklerini söyledi.

Sultan Sazlığı'na farklı alanlardan su takviyesi yapıldığını belirten Eroğlu, "Kısa zamanda kurumakta olan sazlık canlandı. Burayı milli park ilan ettik. Burası cennetten bir parça haline geldi." dedi.

Yer altı sularının dengeli kullanılması için önerilerinin olduğunu dile getiren Eroğlu, bu sayede çiftçilere de fayda sağladıklarını ifade etti.

"Sulamaları damlama sulamaya dönüştürmeliyiz"

Bir basın mensubunun, küresel ısınmanın zararları ve suların çekilmesi sorununa karşı çözümün ne olacağını sorması üzerine Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sulamaları tamamen damlama sulama yaparsak sıkıntı olmaz. Suyumuzun yüzde 79'u sulamada kullanılıyor. En büyük tasarruf yapılacak yer, sulamadır. DSİ'ye burada çok önemli iş düşüyor. Büyük bir seferberlik yapılsın istiyoruz. Bütün partiler, bütün milletvekilleri ittifakla destek veriyor. Biz artık sulamaları damlama sulamaya dönüştürmeliyiz. Vahşi sulamada hektar başına 14-15 bin metreküp su kullanılıyor. Damlama sulamada 3-4 bin metreküpe indirmek mümkün. Büyükşehirlerde içme suyu şebekelerindeki kayıpların azaltılması ve vatandaşın tasarruflu su kullanması önemli. Sanayicilerimiz de az su tüketen, az kirleten teknolojileri getirmeli. Bunları yaparsak kriz diye bir şey kalmaz. Yapmazsak büyük kriz gelebilir. Çünkü sıcaklıklar artıyor. Tedbir almamız lazım. Tedbir alırsak, uyumlu çalışma yürütürsek problemi asgari seviyede 2050 yılında çözeriz."

Eroğlu ve beraberindeki komisyon üyeleri daha sonra Kuş Müzesi'ni gezdi, yaralı halde bulunup tedavi edilen şahinleri doğaya bıraktı, gözetleme kulesinden yılkı atlarını izledi.

Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Sultan Sazlığı'nda inceleme yaptı
Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Sultan Sazlığı'nda inceleme yaptı
Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Sultan Sazlığı'nda inceleme yaptı
Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Sultan Sazlığı'nda inceleme yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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Son dakika haberi | TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Sultan Sazlığı'nda inceleme yaptı - Haberler
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