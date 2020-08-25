Son dakika haberi... Tarsus'ta MEDYAD binasına silahlı saldırı Son dakika habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir dernek binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir dernek binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. Şehitkerim Mahallesinde bulunan kısa adı MEDYAD olan Tarsus Medya Mensupları Derneği'ne ait giriş kapısına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan'ın da binada bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda kapıya 3 mermi izi belirleyen polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için araştırma başlattı. - MERSİN Kaynak: İHA