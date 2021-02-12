Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun

12.02.2021 08:10 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:22

Son dakika haber: Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun Adana'da Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifinde çalışan 6 kişinin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında, sahte belge düzenleyerek 1 milyon liralık kredi çekerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltı karar verildi Adana, Mersin ve...

Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun

Adana'da Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifinde çalışan 6 kişinin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında, sahte belge düzenleyerek 1 milyon liralık kredi çekerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltı karar verildi

Adana, Mersin ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda aralarında kadınların da olduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı

ADANA - Adana'da Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifinde çalışan 6 kişinin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında, sahte belge düzenleyerek 1 milyon liralık kredi çekerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltı karar verildi. Aralarında kadınların da olduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi Tarım Kredi Kooperatifinde sahte belge düzenleyerek kredi çektirildiği bilgisi geldi. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan aldığı izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takipte mali büro dedektifleri kooperatifte çalışan 6 kişinin ve üye 18 şahıs ile bir tarım firmasında çalışan bir kişinin gerçeğe aykırı belge düzenleyerek kredi çektirip 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Polis bu tespitlerin ardından Adana merkezli Mersin ve Düzce'de 8'i kadın 25 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon başlattı. Yapılan operasyonda "nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli zimmet" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun
Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun
Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun
Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Ömer Ali Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 08:22:31. #1.15#
title