Tandıra düşen 6 çocuk annesi, feci şekilde can verdi
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Tandıra düşen 6 çocuk annesi, feci şekilde can verdi

Tandıra düşen 6 çocuk annesi, feci şekilde can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Erciş ilçesinde ekmek pişirirken tandıra düşen 6 çocuk annesi hayatını kaybederken, kendisine mezar olan tandır evi ise eşi tarafından yıktırıldı.

Acı olay, Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Tandır evinde ekmek pişiren 34 yaşındakiÖ.T. isimli 6 çocuk annesi, düştüğü tandırda hayatını kaybetti.

TANDIRI YIKTILAR

Yakınları tarafından cansız bedeni çıkarılan kadın, mahallede gözyaşları arasında toprağa verildi. Kadının eşi ise yaşanan olaydan sonra tandır evini yıktırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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