Tandıra düşen 6 çocuk annesi, feci şekilde can verdi
Van'ın Erciş ilçesinde ekmek pişirirken tandıra düşen 6 çocuk annesi hayatını kaybederken, kendisine mezar olan tandır evi ise eşi tarafından yıktırıldı.
Acı olay, Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Tandır evinde ekmek pişiren 34 yaşındakiÖ.T. isimli 6 çocuk annesi, düştüğü tandırda hayatını kaybetti.
TANDIRI YIKTILAR
Yakınları tarafından cansız bedeni çıkarılan kadın, mahallede gözyaşları arasında toprağa verildi. Kadının eşi ise yaşanan olaydan sonra tandır evini yıktırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı