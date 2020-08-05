Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü uzun süre kendine gelemedi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

KARŞI ŞERİDE FIRLADI

Atatürk Bulvarı Kireçköprü Mevkiinde meydana gelen kazada, Y.A. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Takla atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulan Y.A. hareket halindeyken aracın lastiklerinin yalpaladığını ve bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Y.A. kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA