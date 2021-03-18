Son dakika haberi... 'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... 'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu

18.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:41
Son dakika haberi... 'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre BALIKESİR'de, 1996 yılında meydana gelen 'Susurluk kazası'ndaki kamyonun şoförü Hasan Gökçe'nin bir dönem avukatlığını yapan İsmail Kavşut (62), evinde ölü bulundu.

BALIKESİR'de, 1996 yılında meydana gelen 'Susurluk kazası'ndaki kamyonun şoförü Hasan Gökçe'nin bir dönem avukatlığını yapan İsmail Kavşut (62), evinde ölü bulundu. Kavşut'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Balıkesir Barosu'na kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut'un Susurluk'taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut'un öldüğü belirlendi. Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşut'un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kavşut'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'SUSURLUK KAZASI' DAVASINDA KAMYON SOFÖRÜNÜ SAVUNMUŞTU

Avukat İsmail Kavşut'un, 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı'nın ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçe'nin avukatlığını yaptığı öğrenildi.


Son dakika haberi... 'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Abdullah Avcı Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... 'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 21:46:00. #1.14#
title