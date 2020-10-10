Son dakika haberi... Suriye'nin Hatay sınırındaki orman yangını sürüyor
10.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 10.10.2020 09:54
Son dakika haberine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını devam ediyor.
Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını devam ediyor.
Çabala Mahallesi Çalıboğazı mevkisinin karşısında bulunan Lazkiye kırsalı Kelez ve Murtlu bölgelerindeki ormanlık alanın iki noktasında dün başlayan yangın sürüyor.
Bölgeden yükselen alevler, sınır bölgesinden de görülüyor. Yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı yangın söndürme ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.
Yangının, Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırılarının ardından çıktığı tahmin ediliyor.
Öte yandan, alevler dün gece saatlerinde Türkiye'ye sıçramış, ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş