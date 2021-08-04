Son dakika haber... Suriye'de rejim askerleri taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi: - Suriye'de rejim askerleri taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 3 yaralı Suriye'de Esad rejim askerlerini taşıyan bir otobüste meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.