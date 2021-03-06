- Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi
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- Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi

06.03.2021 21:20 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:36

- Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçesine balistik füzelerle düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaşırken, yaralı sayısı da 42 olarak açıklandı.

- Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi

HALEP - Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçesine balistik füzelerle düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaşırken, yaralı sayısı da 42 olarak açıklandı.

Suriye'de dün Esad rejimi ve Rusya'nın Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçelerinde petrol tesislerine gerçekleştirdiği balistik füzeli saldırılarda bilanço arttı. Çifte saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaşırken, yaralı sayısı da 42 olarak açıklandı. Suriye Sivil Savunma Ekipleri Başkanı Raed Al-Saleh Mir, çifte saldırılardan Rusya ve Esad rejiminin sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası topluma Rusya ve Esad rejimine karşı harekete geçilmesi için çağrıda bulundu. Uluslararası olarak yasaklanmış balistik füze kullanımının Rusya ve Esad rejiminin Suriye'de sivillere karşı uyguladığı günlük terörizmin bir parçası olduğunu söyleyen Raed Al-Saleh Mir, uluslararası topluma seslenerek, "Suriyelilere yönelik bu suçları durdurun" dedi.

- Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi
- Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi
- Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi
- Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ

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