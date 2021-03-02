Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı kamerada; şüpheliyi vatandaşlar yakaladı
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Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı kamerada; şüpheliyi vatandaşlar yakaladı

02.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:55
Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı kamerada; şüpheliyi vatandaşlar yakaladı

Sultangazi'de girdiği apartmanlardan ayakkabı çalarken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.

Sultangazi'de girdiği apartmanlardan ayakkabı çalarken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi. Hırsızlık anları binaların güvenlik kameralarına yansıdı. 

Sultangazi'de yaklaşık 6 aydır farklı mahallelerde çok sayıda apartmana girerek, ayakkabı çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli polis tarafından aranıyordu. Aynı şüpheli, son olarak iki gün önce Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir apartmana girerek yaklaşık 4 bin lira değerinde ayakkabı çaldı. Çaldığı ayakkabıları apartman içerisinde bulunan pazar arabasına ve bir poşete koyarak, olay yerinden uzaklaştığı kameraya yansıyan şüpheli, iki gün sonra aynı apartmana gelince vatandaşlar tarafından yakalandı. Bina sakinleri suçüstü yakaladıkları ve Engin K. olduğu belirlenen şüpheliyi yere yatırıp polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Engin K.'yı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Buradaki sorgusunda suçlamaları kabul eden Engin K., çaldığı ayakkabıları Unkapanı'nda sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri devam eden Engin K.'nın, benzer suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu ve yine aynı suçtan aranması olduğu öğrenildi.

 


- İstanbul
Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı kamerada; şüpheliyi vatandaşlar yakaladı
Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı kamerada; şüpheliyi vatandaşlar yakaladı
Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı kamerada; şüpheliyi vatandaşlar yakaladı
Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı kamerada; şüpheliyi vatandaşlar yakaladı
Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı kamerada; şüpheliyi vatandaşlar yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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