Son dakika haberi... Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba- oğul öldü

Son dakika haberlerine göre KAHRAMANMARAŞ'ta, su kuyusu kazarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mikail Bayır (50) ile oğlu Cuma Bayır (25) hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta, su kuyusu kazarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mikail Bayır (50) ile oğlu Cuma Bayır (25) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Kurucuova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mikail Bayır, oğlu Cuma Bayır il birlikte su kuyusu kazarken göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada baba ile oğlunun cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mikail Bayır ile Cuma Bayır'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ