Son dakika haberi... Sokak satıcılarına operasyon: 4 tutuklama

MALATYA (İHA) - Malatya'da, polis tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik üç ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, toplam 481 gram Metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 270 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konular ile ilgili gözaltına alınan 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MALATYA