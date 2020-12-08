Son dakika! Siverek'te otomobil devrildi: 1 ölü,1 yaralı
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Son dakika! Siverek'te otomobil devrildi: 1 ölü,1 yaralı

08.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:35
Son dakika! Siverek'te otomobil devrildi: 1 ölü,1 yaralı

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru seyir halinde olan Hasan Asil yönetimindeki 26 ADJ 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan akrabası Mehmet Asil yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Mehmet Asil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Mehmet Asil'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Son dakika! Siverek'te otomobil devrildi: 1 ölü,1 yaralı
Son dakika! Siverek'te otomobil devrildi: 1 ölü,1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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