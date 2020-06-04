Son dakika haberi | Sivas'ta normalleşme sürecinde ilk uçak seferi yapıldı Son dakika habere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde yapılan ilk uçuş, Türk Hava Yolları tarafından İstanbul'dan gerçekleştirildi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde yapılan ilk uçuş, Türk Hava Yolları tarafından İstanbul'dan gerçekleştirildi. Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'ta durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan "uçulabilir sertifikası" almaya hak kazanmasıyla bugün yeniden başladı. Sivas'a ilk sefer Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'dan 162 yolcusuyla kalkan uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Uçak, pistte "su takı" töreniyle karşılandı. Sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak uçaktan inen yolcuların ateşleri ölçüldü. Kaynak: AA