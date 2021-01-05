Son dakika haberi! Sivas'ta 'Kartallar' komando timi, sığınakta yaşam malzemesi ele geçirdi
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Son dakika haberi! Sivas'ta 'Kartallar' komando timi, sığınakta yaşam malzemesi ele geçirdi

05.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:25
Son dakika haberi! Sivas'ta 'Kartallar' komando timi, sığınakta yaşam malzemesi ele geçirdi

Son dakika haberi... SİVAS İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve komando timi 'Kartallar' Koyulhisar kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve komando timi 'Kartallar' Koyulhisar kırsalında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütünün kullandığı bir sığınak ve içerisinde muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timi 'Kartallar' ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Koyulhisar ilçesi Üçmerek Yaylası bölgesinde terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına ve Karadeniz'e geçiş güzergahına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan arazi tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait geçmiş dönemde kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak bulundu. Sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. 


Son dakika haberi! Sivas'ta 'Kartallar' komando timi, sığınakta yaşam malzemesi ele geçirdi
Son dakika haberi! Sivas'ta 'Kartallar' komando timi, sığınakta yaşam malzemesi ele geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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