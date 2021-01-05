Son dakika haberi! Sivas'ta 'Kartallar' komando timi, sığınakta yaşam malzemesi ele geçirdi

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve komando timi 'Kartallar' Koyulhisar kırsalında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütünün kullandığı bir sığınak ve içerisinde muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timi 'Kartallar' ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Koyulhisar ilçesi Üçmerek Yaylası bölgesinde terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına ve Karadeniz'e geçiş güzergahına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan arazi tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait geçmiş dönemde kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak bulundu. Sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI