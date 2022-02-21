Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Zeytinli Mahallesi Organize Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Site bekçisi Metin Ö., çıkan tartışma sonrası Erdoğan Gönül (44) ve yanındaki Kadir T.'ye pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Erdoğan Gönül'ün hayatını kaybettiği, Kadir T.'nin de yaralandığı kavganın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Metin Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavganın Erdoğan Gönül ve Kadir T.'nin kestirme olduğu için site içinden hayvan ağılına gitmek istemesi üzerine çıktığı ileri sürülürken, kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

(Bekir Terzioğlu/İHA)

Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Site bekçisinin 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Organize Sanayi Sitesi, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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