Son dakika haberi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn heyetini kabul etti

Gelen son dakika haberine göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn Kralı İnsani Yardım Çalışmaları Gençlik ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Naser bin Hamad bin Isa Al Kalifa liderliğindeki heyeti kabul etti.