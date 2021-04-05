Son dakika haberi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn heyetini kabul etti
Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn Kralı İnsani Yardım Çalışmaları Gençlik ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Naser bin Hamad bin Isa Al Kalifa liderliğindeki heyeti kabul etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn Kralı İnsani Yardım Çalışmaları Gençlik ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Naser bin Hamad bin Isa Al Kalifa liderliğindeki heyeti kabul etti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Vucic açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic