Son dakika haberi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn heyetini kabul etti
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Son dakika haberi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn heyetini kabul etti

Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn Kralı İnsani Yardım Çalışmaları Gençlik ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Naser bin Hamad bin Isa Al Kalifa liderliğindeki heyeti kabul etti.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn Kralı İnsani Yardım Çalışmaları Gençlik ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Naser bin Hamad bin Isa Al Kalifa liderliğindeki heyeti kabul etti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Vucic açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn heyetini kabul etti
Son dakika haberi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn heyetini kabul etti
Son dakika haberi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn heyetini kabul etti
Son dakika haberi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bahreyn heyetini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic

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