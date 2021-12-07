2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı - Haberler
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2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi öldü, 3 kişide yaralandı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken araçlarda sıkışanlar uzun uğraşlar sonucunda çıkarılabildi.

Ayancık'tan Sinop yönüne giden Recep B. (19) yönetimindeki 34 U 5437 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Cemil Örnek (65) yönetimindeki 06 VVR 67 plakalı otomobil çarpıştı. Örnek'in kullandığı otomobil, savrulup, karşı yönden gelen Şeref Ş. (66) yönetimindeki 55 YC 181 plakalı otomobile çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücülerden Cemil Örnek ile yanındaki Cevat Çetinkaya hayatını kaybetti, Recep B., Şeref Ş. ve Fatma Ş. (59) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı

2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı

2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı

2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı

2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı

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Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - Son Dakika Haberleri

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