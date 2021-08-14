Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor

Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre SİNOP'un Ayancık ilçesinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. 526 afetzedenin helikopterlerle alındığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Sinop Ayancık'ta, 10 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 6 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Mahsur kalanlar, helikopterlerle güvenli bölgelere sevk edildi. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ile yollar çöktü; su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.

SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYORAyancık'ta balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan temizlik çalışması bugün de sürüyor. Çok sayıda ekip, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar, yıkanıyor. Ev ve iş yerlerine dolan sular, tahliye ediliyor. Bölgede yürütülen çalışmalarla 526 afetzede, 2 helikopterle tahliye edildi. Kentte hasar tespit çalışmaları ile yol ve enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları sürdürülüyor.Sel bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopterler ile çalışmalara da devam ediliyor. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmanın yanı sıra helikopterle yüksek kesimdekilere erzak yardımları ulaştırıyor.BAKAN KARAİSMAİLOĞLU BÖLGEDEÖte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da selin vurduğu Ayancık ve çevre ilçelerde incelemelerini sürdürüyor.

Kentte hasarlar nedeniyle trafiğe kapatılan Çatalzeytin-Türkeli, Türkeli-Erfelek-Sinop ile Ayancık-Sakız yollarında da ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


- Sinop
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor
Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ece Üner Haluk Levent Aytaç Şaşmaz
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Sinop'ta selin yaraları sarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 12:14:59. #1.16#

title