Son dakika haberi | Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi | Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi | Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt- Kurtalan karayolu Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi kavşağında meydana geldi. 56 AV 634 plakalı otomobil ile 72 BB 382 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçta bulunan Sakine Y. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sakine Y. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Sakine Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Son dakika haberi | Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi | Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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