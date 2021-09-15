Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin ellerini öptü.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz, merkez 14 Eylül Ortaokulu'nda okulun idareci, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında da bilgi alan Yılmaz, daha sonra bahçedeki spor sahasında bulunan öğrencilerin yanına geldi.

Yılmaz'ın okulun bahçesindeki basketbol sahasının giriş kapısında bekleyerek, öğrencilerle tek tek selamlaşması ve bazı öğrencilerin ellerini öpmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Okulların ve çevrelerinde her türlü güvenliğin alındığını belirten Yılmaz, okul ziyaretlerine devam edeceğini bildirdi.