Son dakika haberi! Şerit ihlali kazaya neden oldu: 5 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Şerit ihlali kazaya neden oldu: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Şerit ihlali kazaya neden oldu: 5 yaralı

Son dakika haberleri... Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, 09.30 sularında Malatya- Çelikhan yolu Kaptaj mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E .K. idaresindeki 06 TTA 39 plaka otomobil seyir halinde iken yağışında etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç şerit ihlali yaptıktan sonra karşı yönden gelen H.A. yönetiminde 02 AE 485 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, E.K., F.K., Z.K., H.K., A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title