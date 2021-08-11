Sel sularına kapılan yüzlerce araç denize sürüklendi
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Sel sularına kapılan yüzlerce araç denize sürüklendi

Sel sularına kapılan yüzlerce araç denize sürüklendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde suya kapılan yüzlerce araç sürüklendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde suya kapılan yüzlerce araç sürüklendi.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede olduğu gibi Bozkurt ilçesi de sel sularının altında kaldı. Ezine çayından taşan sel suları ile kaplanan kent merkezi, akarsu yatağına döndü. Evlerin 2. katlarına kadar ulaşan sel sularına kapılan yüzlerce araç ise denize sürüklendi. Sel sularında sürüklenen bazı araçlar ise sokak aralarında üst üste yığılarak hurdaya döndü.

Evlerinden selin görüntüsünü cep telefonu kameraları ile görüntüleyen vatandaşlar, binalarda alt katlarda oturanların üst katlara ve çatılara çıktığını, bazı vatandaşların ise sığındıkları alanlarda kurtarılmayı beklediğini dile getirdi.

(Cemal İlyasoğlu - Erdem Demirci - İbrahim Şahin Demir - Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Sel sularına kapılan yüzlerce araç denize sürüklendi
Sel sularına kapılan yüzlerce araç denize sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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