Son dakika haberi! Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberler: Şehidin tabutu Şehidin cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının omuzlara alınması Cenaze aracının gidişi MARDİN - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun için Mardin'in Midyat ilçesinde cenaze...
Şehidin tabutu
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehidin naaşının omuzlara alınması
Cenaze aracının gidişi MARDİN - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun için Mardin'in Midyat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar