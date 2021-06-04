Son dakika haberi! Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi! Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Şehidin tabutu Şehidin cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının omuzlara alınması Cenaze aracının gidişi MARDİN - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun için Mardin'in Midyat ilçesinde cenaze...

Şehidin tabutu

Şehidin cenaze namazının kılınması

Şehidin naaşının omuzlara alınması

Cenaze aracının gidişi MARDİN - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun için Mardin'in Midyat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika haberi! Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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