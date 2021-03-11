Son dakika haberi! Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras (2)

Gelen son dakika haberlerine göre AVUKATTAN MİRAS AÇIKLAMASIDenizli'nin Beyağaç ilçesinde 1'inci Dünya Savaşı'nda şehit düştüğünü zannettikleri dedeleri Hüseyin Akar'dan 4 milyon lira değerinde muz seraları olan tarla miras kalan Akar kardeşlerin avukatı Savaş Honluk, yaşanan süreci şöyle anlattı: "KKTC İçme Suyu Temini...