Son dakika haberi: Şehit Müslüm Toprak'ın baba ocağında helallik alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Şehit Müslüm Toprak'ın baba ocağında helallik alındı

Son dakika haberi: Şehit Müslüm Toprak'ın baba ocağında helallik alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen sözleşmeli er Müslüm Toprak'ın cenazesi Bağcılar'daki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen sözleşmeli er Müslüm Toprak'ın cenazesi Bağcılar'daki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Şehidin annesi ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Irak'ın Kuzeyi'nde yürütülen Pençe - Yıldırım Harekatı'nda 25 yaşındaki sözleşmeli er Müslüm Toprak'ın naaşı Bağcılar'daki baba ocağına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Latife Toprak, oğlunun tabutuna sarılarak ağlarken, bir yakınları da fenalık geçirince sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Öte yandan, yakınlarından biri cenaze arabasına girerek uzun süre şehidin tabutuna sarılarak ağladı.

Alınan hellalliğin ardından şehidin cenazesi namaz kılınmak üzere Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı
Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu
Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Gomes Muslera Cenk Tosun Mesut Özil Gökhan Töre
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Şehit Müslüm Toprak'ın baba ocağında helallik alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 15:57:17. #1.15#

title