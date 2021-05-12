Son dakika haberi | Şehit mezarlarının bayrakları değiştirildi
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Son dakika haberi | Şehit mezarlarının bayrakları değiştirildi

Son dakika haberi | Şehit mezarlarının bayrakları değiştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Emet ilçesi Günlüce köyünde, şehit mezarlarının bayraklarının değiştiği ve bayrak direklerinin boyandığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesi Günlüce köyünde, şehit mezarlarının bayraklarının değiştiği ve bayrak direklerinin boyandığı bildirildi.

Günlüce köyü muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, "Kanıyla canıyla bu aziz millet ve vatanı için kendini feda eden şehitlerimizin mezarlarının bayrak direklerinin boyalarını yaparak, şanlı Türk bayraklarını değiştirdik. Çalışmalarımıza emek veren Sancak Derneği Fahri Başkanı Niyazi Peker, Tuğlu İlyas ve Musa Açık'a sonsuz teşekkür ederim. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi. - KÜTAHYA

Son dakika haberi | Şehit mezarlarının bayrakları değiştirildi
Son dakika haberi | Şehit mezarlarının bayrakları değiştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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