Son dakika haberi: Savaşa gider gibi askere uğurladılar
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Son dakika haberi: Savaşa gider gibi askere uğurladılar

Son dakika haberi: Savaşa gider gibi askere uğurladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir asker uğurlamasında gençlerin silahlı kutlaması tepki çekti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir asker uğurlamasında gençlerin silahlı kutlaması tepki çekti.

Tepki çeken asker uğurlaması Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askere giden gencin yakınları ve arkadaşları ellerindeki tabancalar ile aynı anda ateş etmeye başladılar. Çatışma sahnelerini aratmayan o anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, art arda ateşlenen silahlar ve korkuyla kaçışan bazı vatandaşlar yer aldı. - SAKARYA

Son dakika haberi: Savaşa gider gibi askere uğurladılar
Son dakika haberi: Savaşa gider gibi askere uğurladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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