Son dakika haberi | Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü balina çıkartıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü balina çıkartıldı

Son dakika haberi | Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü balina çıkartıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberine göre Avustralya Kraliyet Donanması, geçen hafta sonu ABD'nin San Diego Donanma Üssü'ne yanaşan HMAS Sydney adlı savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki ölü fin balinası çıkarıldığını açıkladı.

Avustralya Kraliyet Donanması, geçen hafta sonu ABD'nin San Diego Donanma Üssü'ne yanaşan HMAS Sydney adlı savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki ölü fin balinası çıkarıldığını açıkladı. 

Avustralya Kraliyet Donanması'na ait destroyerin gövdesinden, biri 20 metre ve diğeri 7.6 metre iki balina çıkartıldı. Yetkililer, balinaların ne zaman öldüğünün bilinmediğini ve balinalarının karkasının San Diego Donanma Üssü'nde tutulduğunu belirtti. Balina gemi çarpışmalarını inceleyen araştırma biyoloğu John Calambokidis basına yaptığı açıklamada, "Üzücü, ama aynı zamanda şaşırtıcı değil. Aşina olduğum vakaların büyük çoğunluğunda, gemi balinaya çarptığının farkında değil" dedi.

2018'de piyasaya sürülen 146 metre uzunluğundaki HMAS Sydney, hava savunması, yüzey, deniz altı savaşı ve gözetleme için kullanılan Hobart Sınıfı bir muhrip olduğu ve gemide 180 denizcinin görev yaptığı belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Arda Turan Serdar Aziz Yılmaz Vural Ali Tandoğan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü balina çıkartıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 16:40:57. #1.16#

title