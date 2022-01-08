Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi - Haberler
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Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi

Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

KARS (AA) - Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, JAK timleri ellerindeki meşalelerle zirveden inerek, kayak merkezinin pistinde demirden yazılan "Sarıkamış 107. Yıl" yazısını ateşledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın izlediği meşaleli gösterinin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden askerler kardan heykellerin önünde komando marşını okudu. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte vatandaşlar askerlerle fotoğraf çektirdi.

Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi

Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi

Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi

Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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