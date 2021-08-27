Saraybosna'daki Başçarşı Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen beş asırlık Başçarşı (Hoca Durak) Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen beş asırlık Başçarşı (Hoca Durak) Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

"Saraybosna'nın Kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'nda bulunan tarihi caminin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic katıldı.

Kavazovic, açılışta yaptığı konuşmada, Bosna Hersekli Müslümanların, Ortodoks, Katolik ve Yahudi komşularıyla Bosna Hersek'i barış, güvenlik ve refahın hüküm sürdüğü bir devlet haline getirmek istediklerini söyledi.

Başçarşı Camisi'nin, dost ve kardeş ülke Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldığına işaret eden Kavazovic, "Söz konusu cami her ne kadar Saraybosna'nın en büyük camisi olmasa da şehrin en eski camilerinden biridir. Başçarşı Camisi, Gazi Hüsrev Bey ve Hünkar camileri ile birlikte Bosna Hersekli Müslümanların kimlik sembollerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne caminin restorasyonu dolayısıyla müteşekkir olduklarını dile getiren Kavazovic, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek İslam Birliğine savaşta yıkılan camilerin onarılması noktasında verdikleri destekten ötürü ülkemizdeki Müslümanlar adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Söz konusu camiler bizim ortak geçmişimiz, ortak kimliğimiz ve ortak geleceğimizin birer parçasıdır." dedi.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da katıldı.

Başçarşı Camisi

Saraybosna'da 1527'de inşa edilen Başçarşı (Hoca Durak) Camisi, şehrin önemli sembollerinden birini teşkil ediyor. Cami girişinde, dört ayaklı üç sivri kemerin oturduğu üç kubbeli son cemaat yeri bulunurken, kuzeybatı köşesinde ise yaklaşık 35 metre uzunluğunda kireç taşından yapılmış minare yer alıyor.

Şehirde 1697'de yaşanan yangında büyük zarar gören caminin boya ve kalem işleri Mehmed Paşa Muhsinovic tarafından 1762'de yenilendi. Caminin girişinde bulunan kitabeye göre, camide 1866-1867'de onarım çalışmaları yapıldı.

Caminin kubbesi, minaresi, dış duvarları ve iç mekanının 1992-1995'teki Bosna Savaşı'nda zarar görmesi nedeniyle savaştan sonra ibadete açılabilmesi için tekrar tadilat gerçekleştirildi.

Caminin kapsamlı restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek İslam Birliği Saraybosna Vakıflar İdaresi arasında 2015'te protokol imzalandı. 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları kapsamında, Başçarşı Camisi'nin duvarları ve kubbesi onarılırken, bahçe düzenlemesinin yanı sıra iç mekanında çeşitli onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Caminin 21 Mart 2020'de gerçekleştirilmesi planlanan açılışı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin